APG本週會前會 政院37局處署應試

2018-08-26

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院正全力衝刺亞太洗錢防制組織（ＡＰＧ）十一月的第三輪評鑑過關，據悉，因應ＡＰＧ本週二到週五將派七位評鑑員來台與我方舉行「會前會」，全面了解我政府組織運作與洗錢防制法律架構，行政院由洗錢防制辦公室大陣仗安排近二十個部會、多達三十七個局處署的官員與ＡＰＧ評鑑員會面，顯示蔡政府全力衝刺過關的決心。

備戰亞太洗錢防制組織第三輪評鑑

政院資深官員昨透露，今年兩岸同爭評鑑過關，中國七月底已接受ＡＰＧ評鑑，我政府因此有非過關不可的壓力。

資深官員表示，台灣爭取ＡＰＧ評鑑過關，仍須觀察是否有政治力介入的變數，過去曾聽聞同是ＡＰＧ會員的中國對我國採取矮化公文書名稱等小動作，不過，由於變數難以預測，政府目前在可操之在我的部分，至少要充足準備，努力衝刺。

ＡＰＧ第三輪的相互評鑑時間表已出爐，訂於十一月五日至十六日到台灣進行「現地評鑑」，我國在接受ＡＰＧ的「終極大考」之前，ＡＰＧ本週將派七位評鑑員來台與我方舉行會前會，因應十一月的評鑑，我政府則已在七月份正式提交國家風險評估報告給ＡＰＧ秘書處。

據悉，本週二到週五為期三天半的「會前會」將在台北遠企中心舉行。行政院由洗防辦主任蔡碧仲、洗防辦執行秘書余麗貞率法務部、金管會、經濟部、財政部等多個部會三十七個局處署的官員出席。

ＡＰＧ評鑑員除將全面了解對我國洗錢防制法律架構有無誤解外，也將了解台灣針對犯罪所得的沒收制度與資恐合作相關議題，同時也將釐清對我國提交國家風險評估報告後的疑義，以及進一步了解台灣金融機構監理制度、金監業務執行、公私部門透明化等問題，我官員也將向ＡＰＧ評鑑員說明、溝通。