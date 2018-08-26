國家祈禱早餐會 蔡總統：面對外來威脅 國人要團結

2018-08-26

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文昨出席國家祈禱早餐會致詞時表示，面對外來威脅，台灣人絕對要團結一致，不容許任何分化挑釁的空間；總統說，台灣內部有許多不同意見，但她希望，台灣人會有耐心地尋求解決方法，越困難的社會分歧，越能讓台灣人堅信，我們會基於對彼此的愛，尋求化解分歧的方法。

提出守護改革成果三個盼望

這是蔡總統第三度出席國家祈禱早餐會。她在致詞時提到，我國正面臨許多關鍵挑戰，面對挑戰時，台灣要有信心、信念與堅持，心中也要保持盼望。總統並提出她心中的三個盼望，包括：守護改革成果；全國團結一致，面對外來的威脅；在極端氣候變遷帶來的天然災害中，國人都能夠平安度過。

史瓦帝尼等友邦大使出席

今年的第十八屆國家祈禱早餐會，主題是「超然的盼望」，現場有將近六百人與會，包括尼加拉瓜、聖克里斯多福、史瓦帝尼、帛琉、海地等友邦大使出席，國家祈禱早餐會籌備會的牧者們，為蔡總統和國家禱告。

帶禱的牧師寇紹恩提到，「婚姻家庭、一男一女、一夫一妻、一生一世，這是上帝的旨意」，婚姻是上帝所設立的，家庭是上帝給的祝福，只要回到上帝心意裡面，一定會回到祝福當中。這段話引起現場熱烈掌聲，坐在主桌的總統低頭寫字，未有其他表示。

隨後蔡總統致詞時提到，去年她在早餐會時說，改革的陣痛由她來承擔，今年她希望，大家能共同守護改革成果。蔡總統並細數執政團隊過去一年來於各層面進行的改革，包含經濟、年金、社會住宅、轉型正義與司法改革等，她強調，改革成果需要大家一同守護，只有相信與盼望，公平正義果實才有辦法長久維持。

蔡總統也表示，牧師教友提出的禱告，有許多是台灣面臨的挑戰，包含司改間的分歧與公平正義問題，都需要發揮集體智慧來面對，政府作為執政者會以謙卑的心，集結台灣社會整體智慧面對挑戰。

蔡總統也強調，面對外來威脅，台灣人要團結一致，不容許任何分化挑釁的空間；最後蔡總統也替因豪大雨造成淹水的中南部民眾禱告，盼台灣能在極端氣候帶來的災害中平安度過。