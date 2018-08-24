旗津設賭場辯論 韓國瑜邀陳其邁一起來

2018-08-24

反賭聯盟向韓叫戰

〔記者彭琬馨、葛祐豪／綜合報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜提出在高雄旗津設立賭場的主張，民進黨立委吳玉琴、吳焜裕與反賭博合法化聯盟執行長何宗勳昨召開記者會，大力抨擊韓國瑜是「三級老千」，拿開賭場作為政策，簡直是侮辱高雄選民，並邀韓國瑜辯論。韓國瑜表示願參加公開辯論，前提是民進黨高雄市長參選人陳其邁一起參加。

立委批韓開空頭支票

立委吳玉琴表示，目前僅有離島地區能開放設置觀光賭場，旗津本身是沙洲島，不適用離島條例，韓國瑜在未有任何法律許可的情況下提出這個主張，「根本是開空頭支票」、侮辱高雄人。

立委吳焜裕說，每隔一段期間就會有人提出魔鬼的誘惑，開放賭場就一定會振興經濟嗎？根本只是不科學的歪曲聯想，「只是誘人開放賭場的糖衣而已。」

何宗勳表示，韓國瑜「根本是把市長當成古惑仔在做」，用收保護費的概念治理城市；何宗勳更說，賭場對當地經濟環境的衝擊通常是「負大於正」，據專家統計，有賭場的國家，平均約有三至五％人口罹患「病態性賭博」，其後果往往會牽連二十到三十位親友，更有人因此自殺，若韓國瑜當選高雄市長，「絕對是場災難」。呼籲韓國瑜接受反賭聯盟的辯論戰帖，針對賭場議題公開辯論。

韓稱須旗津居民同意

韓國瑜還原發展旗津觀光產業的說法表示，當初是說由於旗津一年少了一百萬的觀光人次，他提出爭取旗津適用離島建設條例，希望打造旗津成為高雄唯一的全區免稅區，找回不斷流失的觀光客，當然離島建設條例不免會碰觸到賭場議題，這部分還需要看旗津居民是否同意。

韓國瑜說，他提出旗津設立觀光賭場的構想，是拋磚引玉，要大家一起思考如何繁榮高雄，觀光客能夠大量來高雄，讓市民賺錢，只要是合法的錢，高雄一定要去賺，尤其韓國、新加坡、澳門都設有觀光賭場，日本首相安倍也剛核准設立三家觀光賭場，「合法的錢，為什麼高雄不能賺？」

韓國瑜說，他尊重「反賭博合法化聯盟」提出的反賭訴求，但必須抗議何宗勳對他的汙衊，他願參加「反賭博合法化聯盟」提出的公開辯論，前提是陳其邁一起參加，大家用理性的態度來探討高雄旗津未來經濟發展的出路。

陳陣營：陳其邁反賭

陳其邁競辦發言人邱俊憲表示，陳其邁反對蓋賭場，韓國瑜則是提出要蓋賭場，請韓直接面對反賭團體的質疑，不要政治口水。