2018-08-24

記者鄒景雯／特稿

農曆七月，旁的不多，鬼最多。各種光怪陸離的事件，多到已經見怪不怪。不過有件事，仍然怪到透頂，那就是北京對台北市長柯文哲莫名的「迷戀」。之所以使用這樣的字眼，多少經過一些考究。一時間，還真找不到更傳神的形容。

這個月的十五日，中國中央電視台以兩分半鐘、相當長的時間，專題報導柯文哲連任的策略，該台不但興趣於柯團隊如何將網路上的人氣召喚為實際選票，並且刻意大劃重點：現在對柯文哲更多的關注是他成功選上台北市長之後，是否會在二○二○年跳出來，參選台灣地區領導人？

這段內容雖然是在CCTV的中文國際頻道播出，但是讓台灣人看來，雖不至於小氣到去譏諷：人家在炒米粉，中國在旁邊喊燒；總是會納悶，中國「觀選」也幾十年了，一直停留在說三道四的階段，自己不覺得沒長進嗎？

原本以為央視聽到「兩岸一家親」，像遇到了親娘舅，只是不經意對柯Ｐ流露出偏好而已，沒想到二十一日上午，才短短六天，這家欽定媒體居然又以一分半鐘時間，大肆播出「柯宋配」可能搭檔角逐二○二○，甚至高昂描述：這代表著台灣政壇上的「無色勢力」已漸成氣候。真是格外激動，溢於言表。

事實上，二十一日清晨，還發生了一樁更離奇的插曲。大約六點不到，中國涉台系統有人已經看完了台灣幾份報紙，工作效率著實驚人；針對立場相左的早報都報導了二十日柯文哲與宋楚瑜連袂出席「台北監督連線」造勢活動，他們一一比對版位、篇幅與措詞，詳加推敲背後的用意，這不打緊，更進一步向台北相識的友人進行情蒐：「宋柯聯合組黨有無可能？」這段對話過後，再看到央視對柯宋的鐘鼓齊鳴，不莞爾，實在很難。

前述這個問話，充分反映出老共某些人有趣的腦波流動。箇中透露，北京不乏對今年十一月選舉結束後，第三勢力可以在台灣成真的期待；看來，反獨促統而且能夠執政的個人與政黨，才是對岸眼中會抓老鼠的好貓，共產黨並不想當然耳，非支持特定政黨不可。因此，七月既然鬼多，到底會把誰給抓去？還在相鬧的國民黨三個太陽，恐怕是首當其衝，應該知道風向已經在大轉了才對。

話雖如此，套句丁守中的名言：「老共在我們選舉裡面，從來不是正面的力量」，被這種負面力量相中的人，也不要太靠勢於北京的青睞，畢竟，鬼月只是一時節氣，終會過去，等鬼門一關，一切還是要回到人間來定奪，鬼扯不得。