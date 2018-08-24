柯Ｐ認同卡出爐 篩選同台合照者

2018-08-24

列出16項柯的政治理念

〔記者沈佩瑤、郭安家、周彥妤／台北報導〕「柯Ｐ認同卡」昨出爐，以宣言形式列出十六項台北市長柯文哲的政治理念，包含重陽敬老金等爭議政策；因部分台北市議員參選人為爭取選票而有意簽署，引來議員王世堅痛批「不倫不類」，倘若簽署，「那還要你當議員幹什麼！」

針對十六項柯Ｐ認同卡的政治理念，民進黨台北市長參選人姚文智在臉書貼文，點名柯文哲「派蔡壁如主任（現為市府顧問）跟遠雄密會紀錄、大巨蛋籌組協調委員會名單等有對外公開嗎？」「既然強調人權但為什麼壓制新聞？」姚酸柯「自己都做不到的事，就別要求別人簽字」；並建議柯文哲務必列入「兩岸一家親」，至少他會尊敬柯的誠實。

定名為「承諾書」的柯Ｐ認同卡昨曝光，柯文哲昨受訪表示這是一份訴求，可篩選同台合照者，也宣傳自己的政治理念；但因柯的競選辦公室聲稱，「要不要簽署」、「簽哪幾項」都尊重個人意願，這些只是列為是否同台合照的評估項目之一；換言之，議員參選人就算簽署認同卡，也不一定能和柯Ｐ同框。

民進黨北市議員王世堅受訪認為，議員必須監督市長，柯文哲卻推認同卡，實在是不倫不類，他不相信有議員會去簽署認同卡向柯交心，若簽了，「那還要你當議員幹什麼，不如我來推柯黑卡！」

國民黨北市議員戴錫欽昨在議會質詢台北市政府發言人劉奕霆，指認同卡內有十六項承諾，其中有「反對在負債情形下，發放重陽敬老年金類型的一次性支出」；戴試問哪個縣市沒負債？這些縣市首長或參選人是否都支持發敬老金？他提醒柯，未來若與新竹市長林智堅、新竹縣長參選人徐欣瑩同框，可別違背自己的認同卡承諾。

柯的競選辦公室昨發新聞稿說明，「柯Ｐ認同卡」應解讀為一份「共同承諾書」，有意競選公職的朋友，除了合照之外，盼能共同推廣「進步價值、光榮城市」的理念。