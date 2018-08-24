邱文祥宣布挺丁守中 郝龍斌讚如十萬大軍

2018-08-24

丁稱將借重邱的醫界人脈

〔記者施曉光、簡惠茹／台北報導〕前台北市副市長邱文祥日前以「知不可戰而退者勝」為由宣布退出台北市長選舉，邱昨天在國民黨副主席郝龍斌、台北市長參選人丁守中及四位台北市立委陪同下召開記者會，宣布「北市大團結」，共同力挺丁守中。郝龍斌說，邱文祥的加入整合有如「十萬大軍」加入，選情從昨天起開始翻轉。

邱文祥表示，這次丁守中透過郝龍斌聯繫，與他討論市政未來，發現丁的看法與他參選初衷不謀而合，他認為未來的台北市長應該端出牛肉，希望丁將來當選後能落實他的參選理念，包括儘快解決台北大巨蛋以及都市老化、內湖塞車、台北藝術中心等問題，他會與丁一起努力讓台北市向上提升。

丁守中表示，邱文祥與台北市長柯文哲是大學同學，但「邱Ｐ」比「柯Ｐ」更「神氣」、「更屌」，而且兩人性格迥異，邱的協調、整合、溝通、執行能力沒有話說，他將借重邱的市政經驗以及在醫界的人脈動員，相信會對選情有很大助益。

由於邱文祥三月宣布參選時曾經強調，絕對會以無黨籍身分「參選到底」，而且不會與藍營整合，昨日表態支持丁守中後，是否會加入丁團隊？郝龍斌先是表示，邱在丁的參選過程以及當選後，都將會有所助力，他相信丁也會珍惜邱這樣的助力與資產。

媒體追問，邱文祥是否會擔任丁守中競選團隊成員？郝龍斌回應，丁不只在參選階段會倚重邱，未來當選後，邱也會全力幫忙。

邱文祥則說，他不會加入一般狹義的競選團隊，而且也沒有與丁守中談論此事，但如果擔任顧問，他願意。丁守中說，目前邱文祥在醫界還有重大責任，所以不會加入他的競選總部團隊，而是會在外部支持他。