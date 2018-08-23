薩爾瓦多是美國的後院 學者︰中國衝過頭 美可能反撲

2018-08-23

〔記者林良昇、呂伊萱／台北報導〕薩爾瓦多與台灣斷交，前外交部長歐鴻鍊認為，宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多關係密切，可能在政治上採取一致立場，擔心發生骨牌效應。中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁指出，薩爾瓦多是中美洲北三角，也是美國的後院，「老共沒有仔細推敲美國可能的反撲」。

歐鴻鍊憂中美洲骨牌效應

國民黨智庫國政基金會昨舉行記者會，歐鴻鍊說，在薩爾瓦多與我國斷交前，美方的情資就是中國希望在薩國建立軍事基地，美國當然不希望，但也沒辦法阻止，美國在中南美洲影響力江河日下，中國的影響力可能已超越美國。

歐鴻鍊指出，我國在中美洲的邦交國，包含瓜地馬拉、宏都拉斯，與甫斷交的薩爾瓦多被稱作「北三角」，三國關係密切，很像一家人；薩國淪陷後，其他兩國會不會因為要進行區域性發展，在政治上採取一致立場，是骨牌效應的因素。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正受訪分析，美國對台灣斷交事件表達「失望」相當罕見，這個用詞反映了美國涉入此事，「才會對結果感到失望」。

民進黨立委羅致政受訪表示，美國關切中國在拉美地區擴張勢力，日本與澳洲則注意到中國在南太平洋動作頻頻，這些發展都使台灣和這些周圍國家的國家利益更加重疊，我方應持續加深、擴大、推進與這些國家的實質關係。

郭育仁指出，中國一次次拿掉台灣邦交國，作為打擊台灣的工具，但這次真的「衝過頭」了。因為美中關係惡化等外在環境的改變，使得斷台灣邦交國一事的國際政治影響超過中國預期，尤其薩國是美國的後院，「老共沒有仔細推敲美國可能的反撲」。