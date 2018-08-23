蔡︰中國不停打壓 企圖影響選舉

2018-08-23

馬英九籲重新思考九二共識 阻止斷交潮

〔記者楊淳卉、蕭婷方／台北報導〕中國持續打壓台灣，包括脅迫航空公司改名、東亞青運主辦權被剝奪、85度Ｃ事件、薩爾瓦多斷交等，民進黨主席蔡英文昨於中執會發表談話表示，接下來，尤其在選舉前，中國對台灣的打壓手段不會停止，目的當然是企圖影響我們的民心士氣，更進一步影響國內政局和選舉結果。

蔡英文表示，現在的兩岸關係，其實是區域政治的一環，中國藉由打壓台灣，來競逐區域的影響力。今天中國對台灣主權立場的要求，已經超過台灣各主要政黨的底線。中華民國（台灣）是這個社會的最大公約數，我們必須守住這個底線，身為執政黨，責無旁貸。

蔡英文表示，我們必須理解，對岸的打壓力道之所以會越來越強烈，第一是因為我們跟主要國家的實質關係有長足的進展，這是中國不樂見的。第二是因為民進黨執政之後，對於主權的立場，我們一步都沒有退讓。就像她在美國公開講話中所引述雷根總統的談話：「任何事情都可以談，除了我們的自由跟未來，不能被妥協。」

前總統馬英九昨出席國民黨台北市黨部「團結團結再團結」記者會時受訪表示，斷交潮不會這麼快就打住，呼籲當局做必要的政策調整、重新思考九二共識，讓台灣與中國可以繼續相容下去。

馬英九表示，蔡政府執政至今，已經有五個邦交國宣布與台灣斷交，他心裡很難過，也試圖將心比心、設身處地為總統蔡英文著想，認為「關鍵還是在中國」。他不會對蔡政府冷嘲熱諷，因為他們斷掉的不是跟蔡政府、民進黨的關係，而是跟中華民國的關係，邦交國斷了可能就一去不回頭。

馬也說，蔡總統在就職演說提到中華民國憲法與兩岸關係條例，九二共識就是以此關係而來，斷交潮不會這麼快打住，蔡英文應該要思考如何停止這個趨勢。