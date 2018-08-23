中國青創基地 成功率不到3％

2018-08-23

中國對台31項措施 我政府研析報告

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡政府對於中國「對台卅一項措施」研析報告近日出爐。據了解，報告提出對台措施的各種風險，其中北京為拉攏台灣青年赴中國創業，設立七十五個海峽兩岸青創基地與示範點，但據評估，成功率不到三％，而中國也把對台青的工作重點，由創業轉為實習與就業。

中國二月底提出對台卅一項措施，各省市也陸續推出具體實施辦法，陸委會已成立專案小組，並由主委陳明通擔任召集人，定期蒐集、監控與追蹤研析相關資料，專案小組首份研析報告近日出爐，將安排時間對外說明。

台生赴中就讀 畢業留美受限制

中國積極拉攏台灣青年赴中國就學，今年對台免試招生門檻降到學測「均標」，報告指出，赴中國就讀的台生畢業後可能留在中國就業，但根據中國統計局資料，二○一八年中國大學畢業生達八二○萬人，且農民工數量龐大，就業相當困難。

若台生畢業後轉往其他國家續攻讀博碩士也有風險，美國白宮去年底發布的「國家安全戰略」文件，將考慮限制來自特定國家主攻科學、技術工程、數學等領域的學生赴美留學。而因美中貿易戰，美國限制發給中國留學生簽證，今年六月起，中國畢業生赴美國進修涉及「中國製造二○二五」者，僅發給一年期限的簽證。

平潭「對台特區」荒涼一片

至於畢業後的創業問題，中國自二○一五年提出「雙創」政策，把台青納入中國新創人才版圖，截至目前，國台辦已授牌設立七十五個海峽兩岸青創基地與示範點，但成效有限。相關官員指出，平潭島是中國吹捧的「對台特區」，中方曾宣稱要把平潭變成「兩岸共同家園」，但數年過去，當地還是荒涼一片。

報告也指出，中國向台灣青年博士招手，但他們赴中任教後，卻出現換約、換校頻繁，原合約升等、薪資與福利，換約時也被修改。此外，中國四月至今，接連有多名大學教師因言論問題遭處分，甚至解聘。

官員指出，包括北京建築大學副教授許傳青，稱日本將成為一個比中國更優秀的國家，武漢中南財經政法大學副教授翟桔紅在政治學原理課上，批評中國國家主席習近平廢除任期限制，均遭學生舉報。此外，還有廈門大學嘉庚學院教授尤盛東事件、河北工程大學臨床醫學院副教授王剛因在微信上發表批評政府的言論，被扣上「違反師德」的帽子，七月被解聘。