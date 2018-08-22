台亞會力推「公共外交」 蕭新煌︰藉助美幫忙 活絡新南向

2018-08-22

記者彭琬馨／專訪

台灣亞洲交流基金會本月揭牌，投入推動新南向政策第一線。董事長蕭新煌昨接受本報專訪時表示，新南向的十八個國家雖與台灣沒有邦交，但正因如此更凸顯台亞會推動公共外交的重要性；台亞會「所作所為就是外交」、「交流本身即為目的」，未來也規劃與美國在台協會合作舉辦青年領袖的交流計畫，盼藉助美國在東南亞國家的力量，活絡台灣與新南向各國的夥伴關係。

透過美使館邀當地青年領袖來台交流

台亞會為外交部籌設的半官方基金會，是台灣第一個著眼於東南亞與南亞事務的政策導向智庫，今年共計編列三八八○萬元預算，辦公室成立後，除蕭新煌外，僅有十位全職員工，規模不算太大。

蕭新煌接受專訪時提到，台亞會除每年舉辦玉山論壇外，也規劃從智庫、NGO、青年、文化和災區重建五個領域，常態化與東南亞、南亞國家交流，如今年將登場的玉山論壇就增加「文化」區塊，將以國家文化與藝術基金會為主，開展台灣的公共外交。

新南向政策著重以人為本的概念，蕭新煌透露，台亞會正與美國在台協會積極商議各種青年領袖的交流計畫（Taiwan- Asian young leaders initiative，TAYLI），未來將透過美國駐東南亞、南亞的大使館，邀訪新南向國家各領域的青年領袖，來台參與論壇交流。蕭說，「這是台灣與美國的公共外交關係」，顯見美方對於促成台灣與新南向國家的交流「樂見其成」。

與新南向國家駐台代表定期舉行便當會

蕭新煌並說，此計畫「沒有美國國務院同意是不可能進行的」，因美國在東南亞區域著力甚深，台灣也希望藉助美國在該區域的影響力，達到「借力使力」的目標，未來更期望能與日本、澳洲等國洽談合作。

提及東南亞各國對台灣提出新南向政策的看法，蕭新煌坦言，部分國家「還在觀望」，但他認為，這些國家多半是因為不了解政策內容，並非是台亞會的半官方色彩阻礙雙方交流。蕭新煌表示，未來規劃與各新南向國家駐台代表定期舉行便當會，藉以強化雙邊交流、深化活絡與東南亞各國的夥伴關係。