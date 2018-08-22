救國團18趴優存支出 黨產會擬駁回

2018-08-22

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會繼認定救國團是國民黨附隨組織，凍結其五十六．一億元資產後，黨產會昨召開委員會會議審查救國團九月營運支出預算四．三億元，據透露，救國團總團部提報一筆九月份給退休員工十八％優存利息補貼九百萬元，只提報金額，沒有具體名單與人數，一年估計高達一億八百萬元利息補貼，黨產會決議要求補件暫不核准動支，連帶下個月四．三億元支出也遭暫時保留。

黨產會委員表示，救國團退休員工在法律上已非正式員工，不應繼續享有十八％利息補貼，黨產會未來可望援引國民黨過去申請補貼退休員工十八％利息遭黨產會駁回的前例，未來對救國團十八％的利息補貼也擬不核准，將予以駁回。

黨產會在八月七日認定救國團為國民黨的附隨組織，全面凍結其資產禁止處分。

黨產會昨審查救國團總團部等十四個單位八月卅一日前營隊活動所需經費八六一萬九○九○元、八月份退費預算概估二六○一萬六二九○元，以及八月八日到卅一日營運預算概估三億七七○二萬四九六三元，會中決議按八月八日黨產會與救國團的協商結論同意動支，並請救國團於實際動支後檢據報黨產會備查。九月退費預算概估二六七八萬五○二○元，黨產會決議同意動支。

至於救國團九月營運支出預算四億三五五九萬六二九九元，黨產會認為最有爭議的是下個月要給退休員工十八％利息補貼九百萬元，黨產會決議函請救國團提供具體名單等詳細資料提報九月委員會會議繼續審議。據悉，救國團的補習班、活動中心與旅館等營運支出，只要不與去年同期支出差太多，黨產會可望核准動支。