國軍首個女砲班︰我們一點都不輸男生

2018-08-22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍年度「聯合反登陸作戰操演」昨在屏東登場，除了首度結合三軍聯合操演，最引人注目的則是台灣首個全女性組成的M110A2砲兵班，完成演訓後，砲長洪珮瑜開心為班兵打出「一百分」的好成績，驕傲直呼「我們一點都不輸給男生！」

參加三軍聯合操演 自評100分

軍聯合操演這組全女性的砲兵班共九人，全副武裝加上熟練操作，演訓過程如未細看，難以發現是全女性組成的砲兵班參與演習，比起男性士官兵毫不遜色。

服役四年、參與過五次演訓的洪珮瑜，今年首次帶領台灣首個M110A2女砲兵班，她坦承重達九十八公斤的砲彈，在搬運過程中，確實對女性是個難題，為了參加演習，私下培養默契及體力鍛鍊，也通過女性專屬的「六發人工裝填測考」，因為「我們就是不想輸給男人！」

洪珮瑜說，女性砲兵班因先天體能條件因素，依原規定的九人建制，比男性減編的八人砲兵班多一人，但所有測考及訓練過程的強度一致，其中五名首次參與演訓的女兵，默契表現也令人激賞，不輸男性砲兵班表現。

一家四人從軍 她最「嬌」傲

不少女砲兵家人昨都到場觀看女兒精采表現，開心在砲陣地前合影留念，洪珮瑜的母親更是激動擁抱女兒。剛服役一年的伊迪思也驕傲與母親合影；一家四人都投身軍旅的上兵吳冠慧，則認為加入國軍後，更加獨立、成熟，家中經濟也改善，成為台灣第一個女砲兵班成員，是驕傲的一刻。

此外，為展現聯合作戰能量，這次操演納編陸航AH-1W攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機、空軍IDF戰鬥機及配備雄三飛彈的海軍光六飛彈快艇等國軍現役裝備，對模擬敵艦目標的海上靶船進行攻擊反制，首次搭配的民間無人機，隨即出海偵搜，展現不同以往的「三軍」聯合作戰能量。