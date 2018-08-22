謠言終結站》夏季風機不動了？經濟部：平均容量因數可達22%

2018-08-22

網傳內容︰夏季尖峰用電需求大，但各地沿海的風力發電機不是停擺，就是轉速緩慢，讓人懷疑風電綠能效益。

查證結果︰經濟部表示，容量因數是指全年實際發電量在全年滿載額定發電量占比，目前已商轉的兩架離岸示範機組運轉資料，去年5到12月間平均容量因數分別為23%、28%、11%、34%、14%、66%、62%及68%，夏季平均容量因數可達22%，對供電有相當程度貢獻。

經濟部強調，台灣在冬季空污較嚴重，而風電在秋冬季月平均容量因數高達60%以上，可降低燃煤發電占比，改善中南部空污情況。