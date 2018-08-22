未通知終止 台薩FTA仍有效

2018-08-22

〔記者黃佩君、盧冠誠、羅倩宜、陳柔蓁／台北報導〕台灣與薩爾瓦多斷交，但台灣與薩國及宏都拉斯在二○○七年所簽的台薩宏FTA（自由貿易協定）目前仍然有效。經濟部表示，根據FTA規定，雙方都可通知對方終止、通知後一八○天生效，但目前雙方都未通知對方終止，因此仍繼續有效，而我方目前也尚未有主動通知對方終止的規劃。FTA並不限於有邦交國家才能簽署，斷交對效力並無必然影響。

國銀對薩曝險不到60萬美元

另，本國銀行對薩國的曝險不到六十萬美元，若對比全體國銀三月底的外國債權直接風險餘額四○六四億美元，影響根本是微乎其微。

台薩於二○○七年五月七日簽署「台薩宏FTA」，隔年生效，目前已超過七年。薩國主要銷台產品包括蔗糖、咖啡、紙箱及冷凍鯊魚，台灣為薩國除中國外的最大蔗糖出口國。去年舉行台薩宏FTA執行委員會會議時，我國甫調增薩國粗糖輸台配額兩萬公噸，並調降薩國天然蜜、乾橙、其他乾橙之進口關稅，再額外提供乾香蕉、乾鳳梨等適用每年共一千公斤關稅免稅配額。

至於台薩斷交，經濟部表示對貿易影響不大。台薩去年雙邊貿易額僅一．六二億美元，其中台出口一．一九億美元，主要為機械電機設備、塑膠原料、汽機車零配件等工業用品；而薩國對台出口六○二八萬美元，主要為蔗糖、回收紙、咖啡等產品。

前醫療器材公會理事長、醫材廠璟明董事長陳濱直言，看到台灣邦交國又少一個，做生意的人雖感無奈，不過台商向來很有韌性，產品一樣可以賣到全世界。

貿協今年下半年原訂舉辦多場薩爾瓦多拓銷活動，包括八月二十五日「拉丁美洲拓銷團」將停止在當地辦理洽談會：十一月十一日原訂舉辦的「薩爾瓦多雙年展」也停辦。