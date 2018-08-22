台薩斷交 軍校交換生將各自返國

2018-08-22

〔記者涂鉅旻、林曉雲／台北報導〕薩爾瓦多和中國建交後，對於我與薩國既有的軍事交流問題，國防部發言人陳中吉昨表示，我國有六名軍事院校指參軍官和學生在薩國受訓，薩國有六人在台交流，後續將配合外交部依既定程序處理。

我國和薩爾瓦多斷交後，我國邦交國僅剩十七個。陳中吉表示，我國和薩國軍事交流、軍事外交具有長遠歷史，我國和他國訓練交流，皆本於平等、互惠原則，並盼雙方能珍惜友好邦誼。對於台薩斷交，國防部也表示遺憾。據悉，待相關程序完成，台、薩兩國交流將依慣例中止，參與交流者也會各自返國。

國防部：無軍備援薩

至於我國有無軍備、軍需正援贈薩爾瓦多？陳中吉也表示，薩爾瓦多並無此問題。至於我國今年五月和非洲國家布吉納法索斷交後，國軍一批軍事裝備原透過海運欲運抵薩國，也在中途折返，陳中吉說，這批軍需已在八月一日運返、入庫。

教育部國際司科長楊淑雅表示，薩爾瓦多有一九五名學生在我國就讀，包括正式修讀學位生一○三人及華語生九十二人。其中拿台灣獎學金學生有廿六人。我國則無學生赴薩爾瓦多留學。

楊淑雅表示，台灣獎學金由外交部提供邦交國名額，教育部負責非邦交國。台灣獎學金是否續發予已在台就學之薩國受獎生，教育部尊重主管機關外交部決定；對於擬繼續留台就讀之該國學生，教育部將洽所就讀之大學校院依各校規定給予必要輔導及協助。