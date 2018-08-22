台薩斷交 美議員：須遏止中國邪惡勢力

2018-08-22

〔記者呂伊萱／台北報導〕薩爾瓦多與台斷交，轉向與中國建交，引發美日友我議員仗義執言。來訪的日本自民黨青年局長鈴木馨祐昨表示，「不能容忍中國威脅台灣生存的作法」，也表示日本政府對中國不透明的金錢外交「抱有憂慮」；美國參議員魯比歐則在推特上直言，薩國政府改變對台灣的外交關係，是個「可怕的錯誤」。

美國眾議員蘿絲蕾婷娜也表示，薩台斷交是中國孤立台北的危險運動中，令人沮喪的一個發展。她說，我們不能容許北京持續霸凌我們的盟友，民主國家必須聯合起來，遏止中國邪惡勢力的擴張。

日眾議員鈴木馨祐：不能容忍中國威脅台灣

由於自民黨青年局是代表黨和台灣間的正式橋梁，鈴木馨祐發言可說是自民黨的「官方見解」。

日本眾議員、自民黨青年局長鈴木馨祐現正率八十人團訪台，期間遇上薩爾瓦多斷交事件。鈴木馨祐昨對媒體表示，台灣作為日本「自由民主的鄰居」而存在，對日本而言是個財產。而自由民主的台灣在國際社會受到中國打壓，甚至威脅生存空間，這種事情是「不應該發生的」。他以自民黨青年局長的身分表示支持台灣，不接受台灣現狀受到改變，也「不能容忍中方作法」。

鈴木馨祐說，自民黨與日本政府是合作關係，他至少可以肯定地說，日本政府對於所發生情況「抱有憂慮」，且認知到這件事情屬於「比較嚴重的情形」。他說，雖然日本不干預別國的雙邊關係，但日方對於中國「用金錢進行的外交」感到擔憂，尤其在投資上的「高度不透明」，日方也關切這些動作的背後動機。他說，這份憂慮不只針對台灣，日本一貫立場是持續敦促中方應「遵守國際規則」。

魯比歐：將運作中止美國對薩援助

魯比歐說，薩國執政黨或許認為中國可以幫助他們贏得選舉，但會造成薩國與美國關係「真正的傷害」。美國提供「中美洲北三角繁榮聯盟計畫」七億五千萬美元，以促進中美洲北三角包括瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯等三個國家的經濟發展。

魯比歐在台薩斷交前就警告，若薩國也轉向中國，美國將立即中斷資金援助。斷交事件發生後，魯比歐更憤怒地表示，薩爾瓦多左傾政府受到中國控制，處處抵制美國，他將即刻開始運作中止對薩援助的相關工作。