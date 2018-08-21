促轉會查武漢大旅社案 越洋視訊9旬受難者

2018-08-21

楊薰春將提請再審 不排除回台

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為平復司法不公，促轉會近期與白色恐怖最曲折離奇的「武漢大旅社」案九十歲高齡受難者楊薰春，進行台美越洋視訊調查，當事人準備提請再審冤案，不排除返台證言清白。

據了解，武漢大旅社案七名政治受難者中，現居美國洛杉磯的楊薰春為唯一僅存在世的見證人，須與時間賽跑的促轉會，已由副主委張天欽與楊女視訊訪談，了解相關案情，並告知當年法院卷宗已全移到促轉會，正深入調查。

張天欽表示，武漢大旅社案在調查局介入後，由「自殺」變成「他殺」，包含旅社老闆夫婦、帳房、員工等七人被逮捕入獄，逼迫承認是殺人犯或匪諜，楊薰春為現存的政治受難者。

據調查，一九五九年，調查局特務將武漢大旅社相關人等逮捕，利用一具華僑屍體，編造一樁疑雲重重的謀殺案，七個人被關在調查局日夜毒打七十九天，分別接受強光對眼猛射、逼喝鹽水、夾手指、拳打腳踢等刑求。

若認定不當審判冤案 將塗銷判決

以楊薰春為例，她被調查局帶走後，特務一邊打她，一邊要求承認丈夫黃學文殺人，更嗆「上面交代下來，就是要你們承認殺人，不是共產黨也要刑成共產黨」。

情治特務更哄騙淡水高女畢業的楊薰春，表示只要承認幾個員工在先生房裡密謀，就可回家看六個小孩，結果簽下自白書，最後判刑十六年，被關五年出獄。

此外，歷經九度更審、七度被判死刑的旅社老闆黃學文，被關十五年才保外就醫，來不及平反冤屈就已離開人間。當年被脫光衣服刑訊，壓跪在碎石磚上鞭打，或被綁在藤椅上，在手腳十指中插入筆桿竹根狠夾，暈死過去後，由調查局法醫蕭道應注射藥劑弄醒，再繼續用刑。

張天欽指出，楊薰春本人已向促轉會聲請平復司法不公，亦委由律師協助提請再審，武漢大旅社相關卷宗已調來促轉會，未來若認定為不當審判冤案，將依「促進轉型正義條例」塗銷判決。