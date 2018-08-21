全台公家機關 蔣銅像逾5百座

2018-08-21

為清除威權象徵 促轉會發文各單位清查

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為清除威權象徵，行政院促轉會在七月十九日發文中央各部會及地方政府，要求清查轄下兩蔣銅像數量，並於一個月內造冊回覆。促轉會最新統計發現，在公家機關的蔣介石銅像至少有五百座，以兩蔣命名或紀念的空間，全國多達二一○處。

促轉會強調，依據「促進轉型正義條例」第五條規定，為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性，及記取侵害人權事件歷史教訓，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。

截至八月二十日為止，促轉會共收到二十一個中央部會、十個地方縣市政府回覆調查結果；經初步統計，「蔣中正塑像」有五百座，其中二七七座在桃園慈湖「銅像集中營」。

以兩蔣命名、紀念空間 多達210處

在「蔣中正遺像」部分有二十五個，「蔣經國塑像」有十二座，其中兩座在桃園慈湖，「蔣經國遺像」則有十一個，以兩蔣命名或紀念的空間二一○個，包含校名、路名、公園、廣場、文化中心等公共空間或建築。

據了解，國民黨政府在戒嚴時期下令打造銅像膜拜，蔣公銅像幾乎遍布全台各大校園、軍營、路口，教育部等相關部會尚未回覆，全台兩蔣銅像實際數量將遠超乎截止日之統計。

據財政部回覆，目前在竹南酒廠、嘉義酒廠，各有一尊蔣介石銅像；國立故宮博物院有一尊蔣介石銅像，澎湖縣境內，現有七尊蔣介石銅像，各縣市以桃園市擁有銅像最多，大溪還出現中正牌坊、中正公園、蔣介石戎裝騎馬大銅像、巨型站立銅像。

此外，基於第一次發文有遺漏一些部會，促轉會日前再發文總統府、司法院、考試院、監察院等轄下機關單位，協請在八月二十七日前，回覆持有兩蔣銅像及兩蔣命名或紀念空間。

促轉會委員表示，自發出調查公文以來，除有部會表示因所轄機關單位為數眾多，需延長調查統計時間外，促轉會接到受文行政機關詢問電話中，比例最高者為「公文應分發到哪個單位承辦」，其次為︰「中正市場、中正停車場或○○○算嗎？」

委員強調，威權象徵清查具三重意涵，首要建構台灣「威權象徵」分布地圖，其次證明「兩蔣」做為白色恐怖加害體制指揮者，「神聖化」形象延伸至今，是台灣民主自由思想無法落實主因，更要探析「威權象徵」所延伸意識形態，如何深入家園空間與日常生活。