謠言終結站》一氧化碳無法讓腐魚變鮮魚

2018-08-21

網傳內容：腐魚可利用一氧化碳「美化」變成鮮魚，是真的嗎？

查證結果：農委會指出，魚肉腐敗會產生血水、臭味和品質劣變，一氧化碳無法將「腐魚」變「鮮魚」。依據食品衛生安全管理法相關規定，魚體不得使用一氧化碳加工，讓魚肉色澤呈現紅潤，讓賣相更佳；食品中添加一氧化碳對人體安全雖沒危害，但生鮮魚肉使用一氧化碳加工，屬於欺騙消費者行為，衛生單位一旦查獲，將依食安法查處，呼籲消費者不要購買顏色呈現異常鮮紅之鯛魚片，多選購有驗證標章、有品牌的鯛魚產品，多一層安全保障。