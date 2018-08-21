不分區提名 吳鬆口︰設法改善

2018-08-21

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨黨代表前日在全代會上發難，要求改革不分區立委提名制度，對不分區立委表現表達不滿，國民黨主席吳敦義昨表示，既然黨代表對提名制度要求改善，那就要設法改善。至於是否滿意不分區立委表現？吳表示，「說滿意，就沒有改善空間；說不滿意，就不好意思啦」。

國民黨全代會前日落幕，會中有黨代表提案要求改革不分區立委提名制度，並要求不要「研處」，直接在會中表決的插曲；甚至還有中南部黨代表點名出身南部的不分區立委王金平、黃昭順照顧不到台南，地方只能找民進黨立委，盼藉此爭取不分區名額。

吳敦義昨出席在全代會後召開的中評會，對於黨代表在全代會上所提不分區立委提名制度改革，吳受訪時表示，他要思考一下，現在就是面對未來，要怎麼讓黨代表的意見在不妨礙制度下能兼顧。

吳敦義指出，黨代表最大的反應是在台南和屏東，並指某一、兩位不分區立委，這是可以思考的，如果某地方選不出區域立委，能不能指定鄰近的不分區立委專人服務，逐漸扎根？他也強調，既然黨代表對提名制度要求要改善，就要設法改善更好。

此外，中評委也在中評會上關切新竹縣長提名爭議，國民黨副主席曾永權特別說明表示，立委林為洲與前立法院長王金平見面後，「我們就以為應該是ＯＫ了」，沒想到隔不到一個禮拜，林就對外界說要參選到底，「我們感覺到非常遺憾」。