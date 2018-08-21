2018-08-21

〔記者林良昇／台北報導〕距離九合一大選不到百日，國民黨誰來角逐二○二○年總統大位的「三個太陽」話題持續增溫。國民黨昨舉行第廿屆中央評議委員第二次會議，多位中評委相繼發言鞏固黨主席吳敦義的領導核心，也有中評委喊出，「誰當黨主席，誰就是我們的太陽」，甚至嗆「不鞏固領導中心的就處分」。

前總統馬英九卸任後，人氣上漲還頻繁下鄉助選，甚至成立基金會，動作頻頻，馬和年底即將卸任新北市長的朱立倫，成了吳敦義以外，國民黨內兩個太陽，年底大選結果還未出爐，二○二○年藍營由誰掛帥角逐總統大位，話題已在藍營內部持續增溫。

對於國民黨「三個太陽說」，馬英九始終保持低調，未直接評論；朱立倫則曾在受訪時強調更多陽光是好的；吳敦義曾說，國民黨每個都是星星、月亮、太陽，都能發光發熱，「沒有二○一八就沒有二○二○」﹔但吳也在七月廿七日馬英九文教基金會成立時意有所指地強調「黨中央永遠只有一個」，宣示「正統」意圖濃厚。

國民黨昨舉行中評會，由國民黨大老、前考試院長許水德主持，多位中評委相繼發言鞏固吳敦義的領導核心。中評委黃炎東強調，國民黨要革新團結、重返執政，最重要的一項就是要鞏固領導中心，還誇吳敦義領導非常卓越，不論是當黨秘書長、行政院長都是「NO.1」。

中評委張人睿指出，國民黨要團結在一個領導中心，不要被所謂「兩個太陽」、「三個太陽」分化了，「誰當黨主席，誰就是我們的太陽」，只有一個領導者才能夠做決斷，因為是要負全責，不團結的話就會被各個擊破。中評委李彥鴻還說，國民黨只有一個太陽，「不鞏固領導中心的就處分」，這是紀律問題。

雖然部分中評委高呼鞏固領導核心，積極向吳敦義送暖，但國民黨內皆知，國民黨中評委多年下來，人數約九百位，每年只開一次二至三小時的中評會，並無實權，中評委在中評會上的發言只是各抒己見，影響有限。