國民黨三個太陽 各有包袱

2018-08-21

中常委：沒勝選 幾個太陽都沒有用

〔記者林良昇、陳心瑜／綜合報導〕距離年底九合一大選不到百日，國民黨出現黨主席吳敦義、前總統馬英九、新北市長朱立倫「三個太陽」，為二○二○年總統大選加溫。藍營人士分析，吳、朱必定是角逐者，但馬可能視官司而定，三人各有包袱，最終還是看誰能勝選，終結綠營執政才是關鍵。

一名不具名中常委直言「反對馬英九回鍋再角逐總統」，認為大概只有「馬迷」會買單，黨內不會接受。國民黨中常委李德維表示，不管有幾個太陽，重點是要在選舉選贏，沒有勝選、執政，幾個太陽都沒有用，有執政的話，五個太陽都沒有關係。

立委：太陽多會很刺眼 困擾也多

國民黨立委廖國棟表示，太陽多會很刺眼，困擾也會越多，中華民國歷史上民選總統沒有總統回任過，更何況現在政黨競爭激烈，黨內人才還是很多，形勢險峻，馬應該沒有回任的意圖，馬的行動是為了讓國民黨更有活力，一起衝刺，不是為了自己。

國民黨內人士分析，三個太陽有支持者，也各有包袱。馬八年執政弄丟政權、吳敦義處理九合一大選提名失當、朱立倫曾強勢「換柱」，並非獲得黨內所有人心服，不像總統蔡英文當年是「共主」，說到底還是要看誰最有可能勝選，就能獲最多支持，披掛上陣。

藍營人士指出，馬、吳、朱實際上都未否認外界評論「三個太陽」的說法，都各自有底，布局二○二○，三人都慢慢起跑。他分析，吳敦義、朱立倫會在二○二○年角逐總統大位是毫無疑問，問題在於馬英九的態度，關鍵可能在於馬現在面臨的官司；馬很在乎自身清譽，他認為面臨的官司是綠營的政治追殺，若官司走向不利，可能會強化馬角逐總統的想法，為自己爭一口氣。

另對外傳朱立倫與馬英九、前主席洪秀柱已經為二○二○年大選結盟，朱立倫昨未正面回應，表示現在唯一的結盟是全黨團結一致，並在吳敦義領導之下結盟，爭取年底的勝選。

國民黨前天在新北市舉辦全代會，媒體直擊朱立倫和洪秀柱擁抱，但和吳敦義互動冷。朱笑說，因為當天和吳敦義座位相隔較遠，總不能跨過前面幾位人員去和吳講話，強調在會議前、後，兩人對輔選工作談了很多。