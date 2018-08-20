本週熱點》同慶之旅結束 蔡總統今返台

2018-08-20

8月20日／蔡總統出訪「同慶之旅」，於休士頓過境期間，首次參訪美聯邦機構NASA所屬詹森太空中心，將於當地時間19日晚間結束行程返台；預計於台灣時間20日晚上11時30分返抵國門。

8月20日／南北韓離散家屬團聚活動，20至26日在北韓金剛山舉行。兩韓離散家屬自2015年10月第20次團聚後，至今已近3年未舉行團聚活動。

8月21日／為宣導網路資安及防止詐騙，內政部首度與LINE公司合作，舉辦資安宣導活動，內政部長徐國勇將與LINE台灣總經理陳立人，以及3位資安大使共同攜手推廣。