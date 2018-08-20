賴揆︰小英拚經濟 沒辜負大家期待

2018-08-20

〔記者黃美珠、楊淳卉／綜合報導〕行政院長賴清德昨在民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陪同下，先後參拜竹北天后宮、湖口三元宮。他並端出蔡政府的加薪、減稅、最新育兒政策等向縣民喊話，強調小英總統執政拚經濟有具體成效，民進黨沒有辜負大家期待，請繼續給予支持。

賴揆說，總統執政兩年來為台灣做了很多事情，堅定推動台灣改革且以拚經濟為重要方向，而行政院就是負責執行的單位，沒有辜負大家的期待。

賴揆說，蔡總統啟動前瞻基礎建設計畫，由政府帶動投資彌補投資不足的問題，接著推動五加二產業創新，幫忙年輕人創業、並且推動新南向政策，帶動經濟進步，讓「雞蛋」不要都只是放在一個籃內（中國）。

賴揆指出，因為新南向政策，東南亞來台灣觀光的人數比過去多廿一％。前總統馬英九最後一任時，來台的外國觀光客是一○四三萬人次，前年小英就任首年有一○六九萬人次，去年有一○七三萬人次，年年增加就是因為東南亞、日、韓來台觀光客變多了。這也讓台灣的企業可以有立足台灣布局全球的機會。

在政績方面，賴揆指出，行政院分別執行了加薪、減稅等政策，前者從替公務人員加薪開始，到最近又研擬提高勞工基本薪資和時薪。他說，以前兩歲到四歲小孩沒有育兒津貼，今年八月一日起有了！如果繳稅沒有在廿％以上的人，家有前述年紀的小朋友，一個月可以領到兩千五百元，一年可領三萬元，這就是小英政府照顧大家的新養兒育女政策。

對於國民黨主席吳敦義昨批評蔡政府的施政，民進黨發言人何孟樺回應，人民沒有遺忘過去國民黨執政那八年造成台灣的經濟停滯，人民也會發現，國民黨沒有反省二○一六年政黨輪替的原因，仍想將台灣帶回經濟不振的老路。