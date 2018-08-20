國民黨全代會揮棒造勢 張麗善遲到「補打」

2018-08-20

〔記者施曉光、何玉華、林良昇／新北報導〕國民黨昨在執政地盤新北市召開全代會為九合一選舉造勢，活動設計以「棒球」為主題，由黨主席吳敦義扮演「總教練」，直轄市、縣市長參選人扮演球員揮棒，象徵擊出全壘打「凍蒜」，但原本應到廿二名「球員」，卻少了雲林縣長參選人張麗善，直到整個造勢活動結束，她才趕到現場「補打」。

張解釋，她因交通因素延誤，再加上高鐵班次太少，才來不及趕到現場，並藉此呼籲高鐵應該增加雲林站的停靠班次。

吳敦義在造勢致詞時，列舉過去馬政府八年執政政績，強調現在的民進黨政府不但行政效率在國際排比逐年降低，也證明拚經濟還是國民黨比較棒。他並批評蔡英文總統以霸道獨裁心態治理中華民國，顯示出蔡缺乏執政能力。

國民黨全代會通過「現階段政治任務」，包括：一、重返執政，全力輔選所有提名同志，贏得九合一選舉。二、全力推動並通過該黨所推動的「反核食」、「反空污」、「反深澳燃煤電廠」等三項全國性公投案。

在昨天舉行的第廿屆第二次全國代表大會中，有黨代表分別提出將不分區立委的不同意權行使改為同意權行使，及不分區立委僅能擔任一屆的提案，黨中央打算將提案交中央委員會「研處」，引發黨代表不滿，要求表決，但在會議主席、國民黨副主席郝龍斌裁決下，提案仍交中委會研處。

不分區立委僅一任提案 交研處

上述修正不分區立委提名辦法的提案，被外界解讀是在擋前立法院長、立委王金平的連任機會。王金平昨受訪表示，提案就讓大家好好的討論，再共同做出決定就好，但他也強調，應要考量不分區立委限定只能擔任一屆的優劣點。

新北市長朱立倫表示，不分區立委不論是專業或政治組，本來就是規定一屆為原則，希望每一屆的優秀人才繼續為黨打拚。

國民黨主席吳敦義在閉會典禮致詞時回應，原本的不分區提名制度就是要在艱困地區有安排，他將會以最公平的心，處理這個困難的議題。他說，不可能每一個選不出區域立委的地方，一定有不分區，但可以與不分區立委約法三章，要一併照顧其他的縣市。