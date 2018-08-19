村里長攻防戰》參選要簽切結書 披藍袍者大縮水

2018-08-19

〔記者施曉光／台北報導〕全國各直轄市、縣市將於年底選出七千七百六十位村里長，向來被認為在最基層的村里長選舉擁有「螞蟻雄兵」的國民黨，今年出現大幅萎縮現象。相較二○一四年選舉，掛黨籍參選或以無黨籍身分登記的黨員人數有五千五百三十位，根據各地方黨部通報黨中央已近底定的統計數據顯示，這次選舉只有三千九百四十五位參選，人數減少一千五百八十五位，其中接受政黨推薦參選人數減幅近二成七，這種情況在非都會區格外明顯。

據了解，國民黨中央原本給各地方黨部的村里長提名目標，就是只要有民進黨籍參選人的選區，就儘量派人參選，基本戰略就是避免讓綠營參選人撿便宜，還行有餘力幫助縣市長、縣市議員參選人。

黨內人士分析，願意以政黨推薦方式登記參選的人數銳減原因，除與二○一四年直轄市、縣市長選舉慘敗、二○一六年又丟中央政權有關，主因仍在這次選舉由於黨魁吳敦義要求所有參選人都必須簽署一份履行清白參選的切結書，承諾若犯賄選等罪經法院判刑確定，自願給付八十五萬元「懲罰性違約金」，否則無法取得政黨推薦書，許多非都會區參選黨員不願簽署，因此無法掛黨籍參選。

據指出，像南投縣二百六十多個村里，只有五十多位黨員掛黨籍參選，雲林縣三百九十多個村里，只有五人以國民黨身分參選，絕大原因就是要簽承諾書。

據了解，由於公職人員選舉罷免法第一百一十二條規定，政黨推薦的候選人若犯賄選、選舉暴力等行為經判刑確定，選委會將連坐處罰推薦政黨五十萬元以上五百萬元以下罰鍰。過去經驗，村里長候選人的罰款六十萬元起跳，國民黨過去繳了幾千萬元罰鍰，如今黨庫困窘，不可能再負擔龐大罰鍰。

因此，這次要掛黨籍參選村里長的黨員，都被要求切結承諾，若經法院判刑確定，自願給付八十五萬元「懲罰性違約金」，賠償給國民黨，許多人或因心虛，或覺受辱，因而拒簽。