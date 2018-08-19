村里長攻防戰》想拓展基層版圖 綠選將多靠自己

2018-08-19

〔記者楊淳卉／台北報導〕相較於國民黨在村里長的政治版圖一枝獨秀，民進黨在村里長的席次長期居於弱勢，為拓展在地方基層版圖，民進黨除了提名自家的黨籍村里長候選人，有時也會與無黨籍候選人合作。但今年底選舉，中央黨部以縣市長與議員選舉為重，尚未有村里長輔選計畫。黨籍里長參選人除依賴同選區同黨議員拉抬，得多靠自己努力爭取選票。

目前各縣市則各自擬定相關計畫。如台中市就在各行政區成立林佳龍後援總會，又在各里成立後援會分會。民進黨籍里長及參選人扮演分會召集人，透過後援會成立大會及後續活動，進行動員。從區、里一直到市層層造勢。

民進黨籍村里長人數一直佔極少數，二○一四年局勢大好時，全國民進黨籍村里長僅當選三九○席，只較前屆增加一一八席，佔總席次比率從三％，微幅提升至四％。

二○一四年首次九合一選舉，民進黨因太陽花運動後情勢大好，曾推動「民主小草」計畫號召四十歲以下青年參選村里長及市民代表，全國共提名四十七人。若掛黨籍，補助三萬元、若不掛黨籍則補助文宣費用及活動贊助等。

「民主小草」除了在資金給予協助，中央黨部黨工也為計畫參選人拍攝宣傳影片，還要陪同參選人掃市場拜票。最後民主小草中，有九人當選里長、六人當選鄉鎮市民代表，當選者部分為無黨籍。

在這之前，民進黨也曾推動村里長競選相關計畫，無奈大多成果不彰。民進黨二○○六年游錫堃任黨主席期間，推動「新村里運動」，號召年滿廿三歲者加盟「草地狀元」參選村里長。選舉結果，由民進黨提名的里長席次從七十二席增為七十五席，僅成長三席。

民進黨二○一○年地方選舉時，則由黨務主管組成「幸福村里助選團」下鄉宣傳，時任黨主席蔡英文也在投票前下鄉輔選。