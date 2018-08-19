北市長選戰》姚大談文化 批柯投機

2018-08-19

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲宣布將在花博公園打造黃信介紀念廣場，被外界解讀為拉攏深綠選民，民進黨台北市長參選人姚文智昨表示，政策與文化都需要長期推動，更是凝聚城市性格重要的一環，而非選舉將至才進行表態。

姚文智昨下午與扶輪社之友展開座談，分享競選理念及執政願景，民進黨立委吳思瑤、羅致政均出席。

認為柯設黃信介廣場是選戰考量

姚文智說，選戰目前還是按照自己的理念不斷推動；他話鋒一轉，批柯文哲平常根本沒在關注文化推動，直到選舉才設一個黃信介紀念廣場，是長期關注文化政策還是有選戰考量，市民眼睛都很清楚。

姚還說，柯文哲過去將反日本殖民運動重要領導人物蔣渭水奉為上師，但任內針對蔣渭水的紀念活動都聊備一格，沒有將人物精神傳承給下一代，這都是大家應該要去檢驗的。

民進黨台北市黨部將加強市長與市議員參選人的聯合競選活動，議員王世堅率先在大同區掛上兩人大幅合照。姚文智被媒體問及此事，還打趣道「被他捷足先登」，未來其他廿六位黨籍議員也會陸續掛上合照。

姚文智團隊近期不僅組織結構改組、臉書等網路平台也都大幅重整，連總統蔡英文頭號文膽姚人多也在下班時間加入團隊。姚辦透露，希望將重心拉回市政議題的討論，今將提出「東區Street Life計畫」。