北市長選戰》柯趕場拉票 藍綠通吃

2018-08-19

〔記者黃建豪、蔡亞樺、簡惠茹／台北報導〕八月廿日是民進黨前主席黃信介九十歲冥誕，台北市長柯文哲搶在民進黨舉辦紀念音樂會前，昨宣布將闢建黃信介紀念廣場，隨後還出席八二三音樂會拉攏老兵，下午再趕場蔣渭水音樂劇售票記者會，與柯文哲競選辦公室首場競選見面會活動，從綠營、藍營到年輕族群，週末行程跑得很勤快。

宣布將打造黃信介紀念廣場

台北市政府昨舉行黃信介紀念記者會，柯文哲宣布，將在花博公園圓山園區的六十四公尺圍牆上，以地景藝術形式打造黃信介紀念廣場。不僅促轉會主委黃煌雄與前立委、黃信介胞弟黃天福、黃天福妻藍美津，以及黃天福子、台北市議員黃向羣等綠營背景人士，連國民黨籍台北市議長吳碧珠都出席捧場。

柯文哲致詞則盛讚黃信介的歷史貢獻，並稱從黃身上看到「草根性格、尊重公義、追求理想與努力不懈」這幾項台灣價值。

黃天福則說，黃信介與柯文哲有些相似的地方，黃有時候說話，大家都說「神經」講，但黃說的話一定負責，一定做到，跟柯的性格很像。

柯文哲對此則表示，黃信介有個很大的特色，就是務實，也比較隨和，那一代搞政治的人中，黃信介的敵人最少，很少聽到黃跟人家有紛爭，這是他要努力的目標。

媒體詢問柯，同不同意黃信介曾說的「台獨只能做，不能說」？柯文哲表示，其實後面還有一句，就是「統一只能說，不能做」。說完後哈哈大笑。

出席八二三音樂會向老兵致意

隨後柯文哲趕場八二三紀念音樂會向老兵致意，並強調「非常感謝各位戰友當年的犧牲奉獻，才有台灣的安定與繁榮。」下午則出席《渭水春風》啟售記者會，柯不僅引述蔣渭水名言「同胞須團結，團結真有力」，還笑說，他與蔣渭水兩大醫生合作下，台灣應該有救，並稱他的選舉概念延續自蔣渭水精神。

有名嘴爆料柯有意籌組政黨，台北市議員梁文傑透露，可能參考蔣渭水取名為台灣民眾黨，柯文哲不願明確回應，僅稱「奇怪，我常都是在報紙上，讀到我的人事布局和選戰計畫」。