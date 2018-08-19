拚加入CPTPP 政院衝刺5法案

2018-08-19

〔記者李欣芳／台北報導〕近來中國不斷在國際上打壓台灣，行政院正全力衝刺台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），據悉，中國官方透過管道已向CPTPP一些會員國表達「不希望台灣加入CPTPP」態度。面對中國的杯葛，我政府一方面做好修法與談判的各項準備，另方面也向日本等十一個會員國政府私下溝通，表達台灣盼加入的積極意願。

我政府評估，台灣若順利完成相關修法準備工作，有機會最快在年底CPTPP第二輪談判時開放申請加入，較可能開放申請的時間點應落在明年第一季，政院對台灣加入CPTPP有高度期待。

據透露，中國雖然不是CPTPP的會員國，仍私下運作杯葛台灣加入。決策官員表示，政府高層已掌握此一訊息，不過，能否加入CPTPP，最重要的還是要看台灣自身的努力。

行政院政務委員鄧振中昨表示，行政院長賴清德日前指示政院，已送立法院審議，包括新訂的「數位通訊傳播法草案」，以及修正的「商標法」、「專利法」、「著作權法」與「郵政法」共五項法案，列為立法院新會期的優先法案，要加速推動修法，盼在年底前完成審議。

鄧振中指出，台灣原本因應要加入「跨太平洋夥伴協定」（TPP）推動十二項修法，在美國退出後，日本等十一國將TPP更名為CPTPP，我原有十二項修法已通過七項，「郵政法」等五項法案，將是台灣因應加入CPTPP的最後一波修法。

鄧振中強調，台灣若能加入CPTPP，等於是與十一個國家簽署自由貿易協定，可擴大經貿市場規模，讓台灣經濟與國際接軌，從而吸引外資投資台灣，加入CPTPP一事對台灣因此很重要。