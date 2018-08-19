電玩市場注意！中科院大軍來了

2018-08-19

互動射擊模擬器打頭陣

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院長期以來為三軍部隊研製各式裝備的模擬器，也為高鐵、台鐵與捷運系統研製駕駛訓練模擬系統，中科院相關人士指出，看好互動式遊戲在國內外有廣大市場，中科院已計畫跨足電子娛樂市場，未來將會以各式「沉浸式互動射擊模擬系統」及體感互動遊戲為主軸，希望能創造大筆商機，以發揮最大的國防效益。

「沉浸式互動射擊模擬系統」先前曾在國內的航太及國防展中對外展示，系統可設定單人或小隊對抗、團隊對抗模式，參與者在身上配戴著穿戴式虛擬裝置，設定不同的任務及環境，例如生存對抗、飛機飛行模擬等情境，藉由VR及3D虛擬實境的動態環境，讓玩家完全沉浸於任務情境中，既有娛樂效果，也可以提高訓練成效。

根據估計，國內配合「沉浸式互動射擊模擬系統」的上下游廠商共十餘家，帶動產值至少一億兩千萬元以上。至於未來投入國內娛樂市場後能創造多少商機，相關人士說，要視市場接受度而定，中科院持樂觀態度。

中科院相關人士說，中科院航太所近年在模擬系統的研製上，不斷推陳出新，在顧及三軍訓練需求之後，也已將重點投入民間商用及娛樂市場。

戰鬥遊戲系統洽談合作

他表示，中科院過去以推廣互動式的輕兵器射擊模擬訓練系統為重點，合作廠商已達廿家以上，金門烈嶼也已設立首家輕兵器射擊模擬體驗館，可讓遊客體驗各式輕兵器的射擊，並且自行選擇非洲大草原或是古寧頭戰役的任務模式。

此外，中科院也開發「戰鬥體感遊戲系統」，目前已與遊樂園業者洽談合作中，由中科院建置遊樂園內的體感互動遊戲，系統將模擬彈道射擊、環繞音效，使用此仿真步槍，射擊甚至有後座力效果，戰鬥體感遊戲系統建置完成後，可配合不同模擬載台更新數位內容，提供三百六十度模擬視野的互動體驗。