反制中國 學者籲政府表態歡迎達賴、劉霞訪台

2018-08-19

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對我打壓力度越來越強，不僅拔走我邦交國、要求外航與外企把台灣更名，連接待蔡總統喝咖啡的85度C也被迫表態，學者籲政府拿出具體行動反制中國，表態歡迎西藏精神領袖達賴喇嘛、世界維吾爾代表大會主席熱比婭與諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞來台，以彰顯重視民主、自由與人權的「台灣價值」。

彰顯重視人權的「台灣價值」

過去兩年，台灣有不少民間團體有意邀請達賴、熱比婭來台，但他們考量到蔡政府執政處境而未訪台。藏人行政中央駐台灣辦事處代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁昨受訪表示，有很多單位、佛教徒邀請達賴訪台，不過，「主要還是看台灣政府什麼時候方便」。被問到達賴十一月赴日本弘法是否會順道訪台？他坦言，「台灣是來不了，不是不來。」

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程表示，政府現在不需要太顧慮北京的想法，因為不管是低姿態還是忍氣吞聲，中國的打壓是一波波，看起來不會停止，若仍在意北京的想法，「那就會動輒得咎，什麼事都不能做」。

林文程強調，達賴是受到世界尊敬的宗教領袖，美國多位總統、民主國家領袖都與達賴見過面；而劉曉波對民主政治非常有貢獻，受到中國迫害而犧牲生命，他的遺孀有象徵意義，邀請劉霞來台，也表達我們對劉曉波的尊敬，這是非常理所當然，國際社會也能夠認同與理解，不會被解讀是對北京的挑釁與反抗。

華人民主書院董事、中華大學副教授曾建元指出，中共總書記習近平掌權後，對於言論與維權活動的控制，比江澤民、胡錦濤時代更加嚴密，邀請被中國壓迫的人士訪台交流，正可凸顯台灣自由與人權的價值。政府應主動表達歡迎之意，並給予入境行政作業的便利，這樣才有向中國宣示效果。

可於11月奧斯陸自由論壇邀訪

台灣人權促進會秘書長邱伊翎建議，台灣民主基金會每年底頒發「亞洲民主人權獎」，如各界覺得劉霞等人適合這項獎項，可以推薦，他們或可藉此來台；而國際民主人權會議「奧斯陸自由論壇」十一月將首度移師台北舉行，也是一個很好的時機點。