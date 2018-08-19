習近平對台工作 浮現內部矛盾

2018-08-19

特派記者蘇永耀／特稿

到美國喝一杯台灣人開的咖啡店的咖啡，只因接待來自故鄉的總統，就得被迫向中國道歉。咖啡走味，變得濃濃政治味，正凸顯北京對台工作，處於寧左勿右的各行其是、內部矛盾的走調味。

蔡總統這次出訪過境美國受到較以往更好的待遇，活動公開，採訪自由，邀同行立委到旁邊咖啡店小憩，也頗有親身感受一下這次過境的自在感。

但沒料到，一位也在這家咖啡店工作的中國僑民，眼見蔡總統與其他店員拍照留念，「總統好」之聲充斥耳裡，就將不滿意見貼於社群網站，再有中國網民轉向中國鷹派官媒爆料，自此迅速升高為打壓事件，咖啡只准加入一個中國的政治味。

中國網民瘋狂般將矛頭指向店東，地方政府還專挑其在中國的分店找碴。但問題是，喝咖啡是在美國，與其他分店有何干係，要說這是連坐處罰也不對，此時在洛杉磯的事發地點恐有更多人想朝聖而生意興隆。

中國反應的不理性，帳都算在北京政府上，先前要求國際航空及企業表態一中、矮化台灣也是手法類似，蘿蔔、棒子齊出，中國不是要台灣聽話，而是想要全世界都低頭。

但問題是，中國的實力目前夠格嗎？美中貿易大戰方興未艾，美國正試圖以其經濟霸權力量，與中國崛起的經濟力量進行一場時間消耗戰。中國在全世界四處烽火，「逢台必反」到處找麻煩，與目前美中對峙的主旋律相符嗎？

蔡總統首度回應此事也點出同樣問題，這起事件是「官僚系統的制式反應，或是把它當作解決內部問題的手段」，話說得保留，就是要點出當習大大正傾全力要抗衡來自美國的貿易報復，中國內部有一致性的作法嗎？還是浮現內部矛盾的政治不穩傾向。

相較於中國對此事寧左勿右的處理，只要政治標籤不對，就全面打壓。蔡總統則是強調台灣不該為此事相互指責，她甚至給予店東鼓勵，認為這是「在一時壓力下所做的事情」，體現包容的高度，再度凸顯兩岸信仰的政治價值是完全的不一樣。