貝里斯缺基礎建設 盼我援助

2018-08-19

總統：新機制可協助

〔特派記者蘇永耀／貝里斯報導〕蔡英文總統「同慶之旅」在當地時間十七日上午拜會貝國總理巴洛並進行會談。巴洛當面提到，貝里斯有很多的公共基礎設施亟待推動，希望台灣能夠提供協助。

蔡總統回應說，台灣與邦交國的合作已經推出全新的機制，就是透過三家國家級的投資公司來協助友邦發展工業、農業及基礎建設。台灣會透過新成立的海外工程公司，配合「政府開發協助」計畫，來提供貝里斯在國家發展過程中，所需要的基礎建設。

總統強調，我們願意分享這方面的能力，特別是協助友邦推動國家發展過程中必要的建設計畫。

貝里斯國會發表演說

總統拜會貝里斯總督楊可為時也提到，台灣很樂意與貝里斯攜手合作，同時透過交流或合作，以因應氣候變化帶來的問題，共同迎接這些挑戰。

總統隨後前往貝里斯國會，在眾議院議長塔蘿拉及參議院議長鄭經緯陪同下進入國會議事廳，並發表演說。總統接著午宴款待僑胞，除說明台灣近兩年的改革、建設及經濟發展等成績，也感謝貝里斯技術團成為台貝邦交中最重要的支柱，並盼僑胞繼續關心與支持。

總統下午則參訪貝里斯「技職教育暨訓練學校」（ITVET），並見證華碩電腦捐贈儀式。

總統與媒體茶敘時，也闡釋未來與友邦的合作計畫，她說，如果用做衣服來比喻，台灣跟友邦間的合作計畫，比較不像大工廠大量複製生產的成衣，比較像是專業熟練的裁縫師量身訂做的衣衫，這樣才是「互惠互助」的精神。

總統在當地時間十八日上午與我派駐貝里斯的技術團成員進行早餐會後，結束在貝國訪問行程，搭乘華航專機轉往美國休士頓。