「今年尾牙在這裡辦！」挺中和福朋 訂位電話湧入

2018-08-18

〔記者翁聿煌／新北報導〕「我們公司今年的尾牙，要在你們這裡舉辦！」中和福朋喜來登酒店不滿萬豪集團屈服於中國壓力，會員訂房網站被冠名「中國台灣」，決定更名解約，消息傳出後，許多支持電話湧入，紛紛表達肯定、為酒店讚聲。行銷業務部副總監程麗莉說，大家的關懷讓酒店人員都覺得很溫暖，會用心把服務做得更好。

中和福朋：會用心把服務做得更好

營運十八年的中和福朋喜來登酒店，因為原本合作的喜達屋酒店集團去年被併入萬豪酒店集團，因此被捲入萬豪SPG會員訂房網站冠名「中國台灣」爭議，中和福朋喜來登酒店高層認為此舉不符合企業已故創辦人的理念，寧可解約、無法屈從，也做好酒店更名的打算，目前正積極進行後續應變措施。

程麗莉說，酒店高層的決策獲得許多台灣民眾的支持，昨日陸續打電話、寫email到酒店表達肯定，也有企業主表達「今年尾牙要在你們這裡舉辦」，用行動支持酒店的立場，讓他們備感溫暖；也有中國民眾來電質疑酒店是否為「台獨」，酒店人員婉轉表達，酒店對來自世界各國的賓客一視同仁、秉持專業以禮相待，並不會刻意強調政治色彩。

程麗莉說，酒店雖然因事件受到牽連，但服務品質未有任何影響，未來完成品牌調整後，也會推出多項行銷活動和更優質的服務回饋消費者。