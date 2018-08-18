85度Ｃ被迫表態 司徒文：中國就是個惡霸

2018-08-18

〔記者施曉光／台北報導〕蔡英文總統過境美國洛杉磯期間，順道拜訪當地85度Ｃ門市，引來中國抵制打壓，前ＡＩＴ處長司徒文昨受訪表示，中國北京方面總是根據自己的命令與看法，命令全世界，前ＡＩＴ主席卜睿哲前天對此事的批評是對的。他強調，85度Ｃ門市接待蔡英文，是一種非常簡單的禮貌，「如果一個有名的人進去你的咖啡廳，請對方簽名，這是友善的方法，台灣人是這樣子，所以我非常生氣。」

卜睿哲前天質疑85度Ｃ被迫表態，荒謬至極，並形容為中國對台灣「最惡劣的霸凌」。

司徒文進一步表示，北京越來越多這樣的行為，反映在台灣或其他國家，讓大家覺得中國就是一個「bully」（惡霸），硬加強迫他人，如果不做就要打，沒有人希望如此。

至於美國國防報告預警中國可能攻擊台灣，司徒文表示，他沒看到報告內容，但他覺得不會，而且會有愈來愈多的美國軍事支持台灣。他也奉勸北京不要攻打台灣，既然強調兩岸是同一個歷史，都是一個家、一個民族，如果還要殺死這麼多人，並不符合邏輯。

國民黨立委許毓仁昨召開「美中台的變動關係」座談會，邀請司徒文、史丹佛大學民主與法治中心主任賴瑞戴蒙等人與談。

賴瑞戴蒙指出，美中貿易戰已經來到無法倒回的地步，他特別提醒台灣，在美中兩強權爭霸中，目前美國以ＧＤＰ的○．七％作為國家高科技產業發展預算，中國則已高達二％，相差很大，且中國持續利用銳實力強迫企業、非政府組織、學術單位以及民間團體符合中國國族主義的行動，因此安全是台灣最大漏洞。