冷眼集》是中國人又如何

2018-08-18

記者鄒景雯／特稿

中國共產黨治下的中國，七十年來不變的軸心，就是追著台灣人要認「我是中國人」。前面四十年，台灣在兩蔣戒嚴統治，這問題不大，後面的這三十年，「台灣人」與「中國人」的認同矛盾愈來愈尖銳，每過一天，都在開創新高峰。

中國在「一部分人先富起來」、「全面建設小康社會」後，逐步發展成為世界第二大經濟體，如此噴發式的躍進，甚至有「中國方案」的面世；不論是製造業強國，全球一流海洋強國，或者要走向世界舞台中央，理應得到各方祝福，為什麼會事與願違？恐怕問題出在：中國強了，卻仍然卑怯。

魯迅當年描繪的這種卑怯心理，現在不僅繼續有效，甚至由權力頂層貫通（或稱鼓動）到網上鄉民。從馬政府時代的周子瑜揮旗風波，到前不久的宋芸樺最喜歡的國家是台灣事件，乃至85度Ｃ咖啡在美員工討蔡總統的簽名；凡是與「台灣」有關的各種意象牽上一點邊的，都能劃破對岸的玻璃心，從而煽動抵制，非要被鎖定的對象宣示「我是中國人」，否則就要斷其錢脈，「順我者昌」的模式幾乎已經固定化。

今年以來，中國對「台灣」的存在似乎更加水火不容。很大的原因是，自二○一六年以來，「台灣」不但沒有被中國打趴，身影還被美國映照的，更加活蹦亂跳，中共喉舌脫口「令人氣憤」，道盡了北京心裡的箇中三昧。其實，台灣人清楚，之所以有此待遇，關鍵在於：數十年來，中國搭著全球化的便車，有了今天的局面，就必須面對全球秩序的挑戰，北京政權如果尊重國際法治，不企圖改變世界現狀，現在許多的一切，可能根本不會發生。

更要者是，如果只是純粹的「順我者昌」，那還好辦，然而問題沒這麼簡單，因為中國共產黨始終認為政權的合法性來自於「逆我者亡」。一九四九年新中國成立，靠的就是毛澤東的「百萬大軍過長江」；而後二○○一年江澤民時代能加入ＷＴＯ，二○○八年胡錦濤能風光辦京奧，乃至今天習近平可以高喊中國夢，其前提均「奠基」在一九八九年天安門前鄧小平的武力鎮壓。看看這槍桿子出政權的過程，殺了多少中國人？說穿了，殺的都是中國人，因此是中國人又如何？

對於所有被迫表態「我是中國人」的受害者，除了同情，恐怕還是得提醒以上這些本質性的問題。台灣固然沒有角色去玩國際強權交替的戰略遊戲，但是卻有很大的空間來厚植自己的各式實力，以便在快速變動的世界局勢中掌握稍縱即逝的機會。「卑怯」的對手是「勇氣」，這才是台灣的永續生存之鑰。