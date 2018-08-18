2018中國軍力報告》中國飛彈精準打擊 能癱瘓台政軍據點

2018-08-18

〔記者羅添斌／台北報導〕根據美國國防部最新公布的中國軍力報告指出，中國目前擁有各式長中短程彈道飛彈，數量已近二千枚，嚴重威脅美國及台灣安全，必要時可能對台進行精準打擊，破壞及癱瘓台灣政軍據點及指揮中心。

長中短程飛彈已近二千枚

資深軍方官員對此表示，根據我方掌握，中國對台具有針對性的中短程彈道飛彈及巡弋飛彈，數量約在一千四百至一千五百枚左右，至於射程在三千公里以上的長程彈道飛彈以及洲際彈道飛彈，並未列入對台針對性的部署加以計算。

官員指出，中國對台部署飛彈的數量，近十年來並無太大變化，原因是對台部署飛彈已經過性能提升及汰舊換新，其射擊精準程度及威力更勝以往，因此看似數量沒有太大變化，但實質的威脅程度更高。

對於中國飛彈威脅，軍方官員說，我方在北部山區設有長程預警雷達，雷達偵測範圍深入中國內陸，能夠爭取更多的預警時間加以因應；軍方以對美採購的愛國者三型飛彈，以及中科院研製的天弓二、三型防空飛彈，構成嚴密的飛彈攔截網，可以有效維護國家安全。

美國國防部昨公布二○一八中國軍力報告，指中國可運用彈道飛彈及戰機的精準彈藥，攻擊台灣的空軍基地，雷達及防空飛彈陣地與指管通情系統等，甚至可針對台灣領導階層。根據報告披露的數量，洲際彈道飛彈約有七十五到一百枚，遠程彈道飛彈為十六到三十枚，中程彈道飛彈為二百到三百枚，短程彈道飛彈為一千到一千二百枚，可在公路機動發射的中程飛彈有二百到三百枚，若以最大值計算，總數約達二千枚左右。

我軍方官員說，上述數量都是陸基飛彈，還未包括能從戰機以及軍艦上發射的反艦及巡弋飛彈。