2018中國軍力報告》共軍機艦遠海演訓 武嚇台灣威脅美軍

2018-08-18

〔記者羅添斌／台北報導〕美國國防部昨天公布二○一八中國軍力報告，內容直指中國可能以武力統一台灣，共軍轟六Ｋ長程轟炸機及其搭載的對地攻擊巡弋飛彈，射程已涵蓋美軍關島基地，嚴重威脅台灣及區域內的美國基地安全。

轟六掛巡弋飛彈能炸關島

中國近年來密集出動戰機、軍艦繞台演訓，其中又以轟六Ｋ長程轟炸機的威脅最大，美國國防部在最新公布的中國軍力報告中，特別以圖表列出共軍機艦分從台灣南北兩端到西太平洋演訓的路線圖，以及轟六Ｋ搭配對地攻擊巡弋飛彈時，其長程打擊範圍長達三千三百公里，已將美軍在關島的基地涵蓋在內。

報告也將共軍遼寧號航艦近幾年自台灣海峽及西太平洋南下演訓的路線圖，以及共軍在西太平洋的遠海作戰訓練時間與頻次一一列出，顯示美軍對共軍遠海訓練發展的重視及憂慮。

嚴德發：戰訓整備實戰化

面對中國軍力威脅，國防部長嚴德發昨在國防大學主持畢業典禮時說，國軍盱衡當前敵情威脅，首要之務就是快速提升戰力，一切戰訓整備都要聚焦「實戰化」主軸，以「防衛作戰」為中心，「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」、「仗怎麼打，部隊就怎麼練」，秉持「從嚴、從難、從實」原則，以「超敵勝敵」為目標，勤訓精練，展現自我防衛決心。

嚴德發表示，自己的國家自己救，我們要具體展現防衛決心，國防部配合政府推動國機國造及國艦國造政策，致力建立國防科研實力，並有效擴大內需，期能達成「國防帶動經濟，經濟支持國防」的目標。

國防部也指出，面對區域情勢及敵情變化，國軍依據「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略，以及「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，持續創新及不對稱作戰思維，強化聯合戰力，以打造堅實國防武力，能有效確保國家安全。