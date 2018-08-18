美國防部公布中國軍力報告 美被視為假想敵

2018-08-18

習近平強軍夢 共軍正全面廣泛重組

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國防部十六日向國會提交「涉中軍事暨安全發展年度報告」，詳述中國二○一七年的軍事發展。五角大廈估計，去年度中國國防預算逾一九○○億美元（約五．九兆台幣），且二○二八年前將超過二四○○億美元（約七．四六兆台幣）。該報告指出，過去三年，人民解放軍已迅速擴大其轟炸機飛越海洋遂行作戰的區域，累積在關鍵海域演練的經驗，同時「很可能以打擊美國及其盟邦的目標進行訓練」，但目前尚不清楚北京欲藉此傳遞什麼訊息。

匿蹤戰略轟炸機十年內服役

這份報告也提到，中國正追求長程轟炸機的核子能力，已重新交付中國空軍一項核子任務，即部署並整合具核能力的轟炸機，將使中國首度擁有陸基洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和戰略轟炸機的「核武三元（或稱核三位一體）」陸、海、空投射體系。中國正在致力取得一款匿蹤、能投射核武的長程戰略轟炸機，可在接下來十年內服役。

擬在南海引進「浮動核電廠」

報告亦警告，中國擬在南海爭議島礁引進海上「浮動核電廠」，此舉恐在南海爭端中「平添核子要素」。

中國國營財經報紙「中國證券報」二○一六年曾報導，中國可能建造多達廿座浮動核電廠。香港「南華早報」去年也曾報導，幾家中國國企去年成立合資公司，旨在加強中國的核電能力，配合中國追求成為海上強權的目標。在此同時，中國海軍、海警及漁民與漁船組建的海上民兵，如今形成最大的海上武力。

擴展太空監控全球目標能力

根據該報告，中國太空計畫正迅速進展，包括動能擊殺飛彈、陸基雷射及繞軌道運行的太空機器人。同時，中國正努力擴展太空監視能力，能監控全球各地目標，讓其擁有遂行反太空行動的能力。

該報告的「執行摘要」開宗明義也指出，自二○○二年以來，包括中國國家主席習近平在內的中國領導人，為建立區域優勢，利用「一帶一路」倡議擴大中國的國際影響力，以投資攻勢建立起周邊國家依賴中國的經濟結構。為支持習近平喊出的「中國夢」目標，共軍正進行其建軍迄今最全面、廣泛的重組，旨在成為一支能從事複雜聯合作戰的武力。

由於中國的全球足跡和國際利益已增加，其軍事現代化計畫已變得更聚焦在支持海外一連串任務的投資與基礎建設。中國去年已在東非的吉布地設立其首座海外軍事基地，中國很可能會尋求在與其長期友好的國家（像巴基斯坦）和在租借土地讓外國駐軍上有先例的國家，建立更多軍事後勤設施。中國領導人可能會評估，將港口採軍、商兩用模式，持續投資至關重要的海上交通線，滿足共軍後勤所需，以利其軍力投射。