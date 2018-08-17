慰安婦銅像揭幕 沼田幹夫向馬吳關切

2018-08-17

〔記者施曉光、呂伊萱／台北報導〕前總統馬英九週二參加在國民黨台南市黨部旁舉辦的慰安婦銅像揭幕典禮，並要求日本政府道歉賠償，日本台灣交流協會隨即聲明「令人極為遺憾」。日本駐台代表沼田幹夫昨親自拜會馬英九，並前往國民黨中央黨部拜會國民黨主席吳敦義，就慰安婦議題表達日本政府的立場。

馬重申日方應對台籍慰安婦道歉

馬英九辦公室發言人徐巧芯證實沼田來訪，並強調，馬重申日方應對台籍慰安婦道歉賠償，並請沼田代表如實向東京回報他的看法。國民黨則指出，吳敦義強調，歷史不能被遺忘，更要向前看，「希望未來中華民國與日本能更穩定和善地交流。」

在國民黨台南市黨部協助下，台南慰安婦人權平等促進協會於十四日國際慰安婦紀念日，在國民黨台南市黨部門口旁設置台灣第一座慰安婦銅像，馬英九出席揭幕。台南市新聞處長許淑芬當時表示，該協會今年四月在國民黨協助下成立，這次活動是由國民黨一手規劃進行，舉辦地點也在國民黨台南市黨部。外交部對此表示，沒有參與此事，立場不變，並將持續與日方協商。

國民黨昨發布新聞稿指出，沼田代表就馬前總統出席台南市設立慰安婦銅像揭幕儀式「有些意見」，吳敦義在會中表示，台灣曾經發生的慰安婦事件，是真正確實存在，希望日本政府能夠正視，面對歷史事實，還給慰安婦應有的道歉與補償。

吳敦義表示，馬英九過去一直關心慰安婦事件，這次參加台南慰安婦銅像揭幕儀式，與其主政時期興建八田與一銅像紀念園區的態度一致，「歷史不能被遺忘，更要向前看。」