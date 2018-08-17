85度C遭打壓 柯P：北京政府不智

2018-08-17

〔記者沈佩瑤、簡惠茹、周彥妤／台北報導〕針對85度Ｃ事件，台北市長柯文哲昨受訪指出，北京政府此事處理不智，對兩岸和平發展是危險的，過度的、過激的民族主義，將造成事態很難收拾。

柯文哲昨出席產發局「美好關係Ⅱ閱讀空間快閃計畫」活動後接受媒體聯訪，針對85度Ｃ遭打壓，柯表示，中國一直激發民族主義，他覺得很危險，這種民族主義會變得難以控制，形成「尾巴搖狗」（指本末倒置）的問題。他認為，中國民族主義的熱度，已達到危害國家正常發展的程度。

柯說，「一個人到你店裡買一杯咖啡，這很正常，若這樣就要一個企業表態、道歉 ，哇，這太危險了！」柯文哲替85度Ｃ緩頰，指中國市場佔了85度Ｃ的四成營業額，業者禁不起這麼大的商業損失。

有媒體追問是否因兩岸關係不穩定？柯指出，兩邊的領導人都要有智慧，但「大國要負起更大的責任」，中國方面放任民族主義過度擴張，滿危險，北京政府應控制避免民族主義過度擴張。

姚文智請喝咖啡籲支持85度Ｃ

民進黨台北市長參選人姚文智昨在社子市場掃街時，請在場人士喝85度Ｃ咖啡，呼籲不應該抵制85度Ｃ、應支持這些企業。姚說，「中國政府對我們的打壓，已經到連喝一杯咖啡都要管的地步。」千錯萬錯是中國政府的錯，台灣人不應在中國打壓的當下，反過來責怪同胞，至少要讓他們知道被中國欺負時，故鄉台灣還有一群人懂他們的委屈。

丁守中挺85度Ｃ「絕非台獨」

國民黨台北市長參選人丁守中昨早也拿著85度Ｃ的咖啡在臉書粉絲專頁開直播相挺，並PO文指85度Ｃ做生意，無辜受到池魚之殃，相信他們絕非台獨，希望兩岸所有的好朋友都一起幫他們打氣。

丁守中表示，在兩岸對立氣氛、民粹炒作下，85度Ｃ成為犧牲者，令人不捨，台灣優質企業在兩岸服務，不應成為兩岸對立下的犧牲品，民進黨政府沒辦法處理兩岸關係，對岸對台商事務也是「已讀不回」的形式。