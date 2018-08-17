明年軍公教退撫支出 減列59億

2018-08-17

〔記者李欣芳／台北報導〕軍公教年改七月一日上路，明年度中央政府總預算案編列軍公教人員退休撫卹相關經費一四七八億元，較今年度減少五十九億元，約減三．八％。

賴揆：節省經費全挹注退撫基金

行政院長賴清德強調，年改不是政府拿走軍公教的退休金作為國家施政所用，因為年改減少的經費支出，會完全投入退撫基金，政府還要再編預算投入，讓基金永續，保障未來軍公教領得到退休金。

對於明年度中央編列軍公教相關退撫支出經費，較今年度減列五十九億元，行政院主計長朱澤民表示，主要是軍公教人員所得替代率調降或歸墊台灣銀行制度改變，減列退休給付及十八％優惠存款利息共二三三億元，另新增軍職人員一次退伍金、八十六年一月一日以後退役人員退休俸及挹注退撫基金等經費一七四億元所致。

朱澤民說，過去政府就軍公教十八％優存利息的補貼，平均一年超過七百億元，年改後十八％利息補貼支出將逐年遞減；以銓敘部為例，今年度編列中央公務員的十八％利息補貼預算為六十八億元，明年度則編列四十八億元，減少二十億元。

行政院主計總處指出，因軍職人員「役期短、退除早、離退率高」，不同於公教人員薪資及任期結構，因此年改法案新增多項公務預算負擔經費，以舒緩退撫基金的財務壓力，包括一次退伍金新制年資原由退撫基金支應改由公務預算支應、八十六年一月一日以後退役人員的退休俸，由公務預算及退撫基金按七比三的比例支出，並分十年編列一千億元挹注退撫基金，一○八年度已編列一百億元。

朱澤民表示，年改所節省的經費，將挹注退撫基金，不會是年改節省的經費拿去用在明年度的前瞻基礎建設、公共建設、科技預算等，這完全是不相干的事情。