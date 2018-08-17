M1A2戰車 明年啟動採購

2018-08-17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院院會昨通過明年度中央政府總預算案，其中，行政院核賦國防部明年度預算為三千四百六十億元，據了解，軍方確定明年度編列美製M1A2戰車採購預算，預計籌獲一○八輛柴油引擎車款，汰換現役部分老舊戰車，並提升我國「灘岸殲敵」能量。

國軍現役戰車部隊主力為美製M60A3戰車與國造CM11戰車，但上述兩車款已服役近卅年，且裝甲、火力漸不符全球建軍趨勢。為解決此問題，國軍一度研議將部分M60A3戰車性能提升，但礙於升級成本高昂，且一二○公厘主砲籌獲困難，軍方最終敲定外購M1A2戰車，滿足建軍需求。

軍方高層考量，雖我國推動「創新／不對稱」戰力，但主戰裝備仍不可偏廢，加上蔡政府定調我國防戰略為「防衛固守、重層嚇阻」，並以「濱海決勝、灘岸殲敵」視為作戰構想，M1A2戰車將成「灘岸殲敵」要角，在戰時可集中火力，拒止敵軍進犯。

擬籌獲108輛柴油引擎車款

雖然軍方不願透露我國欲採購M1A2戰車數量、預算額度與預算執行年份，但據悉，我國有意採購一○八輛M1A2戰車，配屬陸軍兩個營，另考量後勤維保需求，我國將採購柴油引擎車款。

國防部昨表示，為因應敵情威脅及戰備需求，並達加速建軍及提升戰力目標，增列國防預算重點將置於國防自主政策擴大內需、發展不對稱戰力、籌獲先進武器系統、維持主戰裝備妥善及改善官兵生活設施等五大要項。