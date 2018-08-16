3基金會財產是否移轉國有 聽證會交鋒

2018-08-16

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會六月廿九日認定民族、民權、國家發展基金會為國民黨附隨組織，凍結九千萬元財產，黨產會昨舉行有關三基金會財產是否應命移轉為國有的聽證會，引發三大基金會成立是否是國民黨為了脫產、黨產條例違憲與否等問題的交鋒。

國民黨在二○一五年九月朱立倫擔任黨主席期間，授權黨營事業欣裕台出資九千萬元，各捐助三千萬元成立民族、民權、國家發展基金會。黨產會二○一六年十一月認定欣裕台為國民黨附隨組織，名下資產推定為不當取得財產，資產來自欣裕台的這三家基金會今年六月底也被認定為國民黨附隨組織。

三大基金會委任律師一致強調，欣裕台公司捐助的九千萬元是本金，依法除了不得動支，更不得移轉國有，黨產會不應貿然做任何決議。不過，受邀的文化大學法律學系教授許惠峰說，對方一直挑戰黨產條例違憲，他雖尊重對方的說法，但無法說服他。

許惠峰指出，台灣現在討論很多事情都混淆問題的本質，當檢討當年沒有法制程序時，他認為黨產條例「訂得太斯文」，「我們現在是用書生對上過去的強盜，強盜還說你的方法不文明！」

學者︰基金會玩形式合法遊戲

民族基金會委任律師謝時峰則質疑，黨產會不應以民族基金會被認定為附隨組織，就推定三千萬元為不當取得財產，若是這樣，可以合理認為這場聽證會已淪為過場。國家發展基金會委任律師葉慶元更砲轟黨產會對於民進黨的附隨組織沒有發動調查，提醒在場公務員領的是國家薪水，不是民進黨薪水。

許惠峰強調，三年來三家基金會都沒舉辦任何活動，很有可能是一種脫產行為，利用法律規範基金會成立的本金不能動支，然後再說黨產會無權解散，他認為這是在玩「形式合法」的遊戲。