首都爭霸戰》柯文哲 積極固樁身段放軟

2018-08-16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕選戰倒數百日，台北市長柯文哲拚連任，昨照常跑市政行程，上午赴公私立中等學校校長會議專題演說，暢談他對台北教育的願景與政策，下午擔任第七屆金勇獎典禮頒獎人。相較藍綠陣營昨皆大動作舉辦活動宣示必勝決心，柯以市政行程積極固樁。

面對藍綠，柯文哲鴨子划水，進入緊鑼密鼓狀態；有市府官員低調指出，柯近期除了例行的市長室晨會，其他會議幾乎不太主持，頂多露個臉就趕緊去跑行程，根本是「惦惦呷三碗公」。

展現親民 不再排斥上台表演

據悉，柯勤跑大小活動，各種邀約幾乎來者不拒，且一改過去排斥上台表演的態度，逮到機會就一展歌喉，展現親民形象。有民眾爆料，柯就算面對整桌黑衣人，也是鞠躬作揖、稱兄道弟，身段柔軟。

柯還到市府內各局處走訪慰勞博感情 ，逐一到各科室問候，基層公務員驚呼「第一次看到市長本人」，爭相合照，柯對簽名也有求必應，從安全帽到局處推廣品都簽過。

柯雖在網路經營年輕族群有成，就怕選舉當天發生萬人響應、一人到場的窘境；七月海選結束後，柯邀落選者參與閉門演講拍攝活動，並感性喊話「讓teamKP的大家庭們可以彼此互動」，並將在八月十八日舉辦首次公開造勢活動，凝聚向心力。

知情人士表示，柯文哲九月起進入衝刺期，除了穩固目前領先地位之外，衝高投票率、拉抬個人氣勢將成首要的目標。