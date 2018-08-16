首都爭霸戰》丁守中 議長領軍市政顧問

2018-08-16

〔記者簡惠茹／台北報導〕選戰倒數百日，國民黨台北市長參選人丁守中不再「佛系」，接連主動出擊，昨天台北市議會國民黨團成立「市政顧問團」，宣示輔選列車啟動，由議長吳碧珠任總顧問，緊盯柯文哲市政問題。丁守中也將Line官方群組升級，其中AI聊天機器人更酸爆柯文哲、姚文智。

台北市議會國民黨團昨為丁守中成立市政顧問團，打著「盯緊市政」口號，吳碧珠指出，以團結精神打贏選戰，希望所有議員全壘打，把丁送進市政府，請丁和議員合力「丁」住市政。

批柯號稱省錢 卻讓債務惡化

丁守中說，議員最了解地方發展，對柯的市政問題更清楚，能給予監督批評，他有信心打好選戰。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹批評柯文哲靠網紅、口水治理台北，柯當台北市長沒有什麼政績，市政顧問團則可從市政專業問政著手，對柯展開監督，讓丁順利當選。

市政顧問團成立後第一槍，就對準柯文哲引以為傲的省錢議題。丁守中批柯說很會省錢，其實是沒有建設；顧問團也說，柯文哲表面上是省錢市長，其實「自償性債務」持續惡化。

為了吸引年輕族群選票，丁守中Line官方群組這週推出「AI聊天機器人」，不但可即時對話，回答內容更狠酸其他兩位對手，例如嗆姚文智不要回頭、貓不是這樣抱滴；詢問柯文哲是否會當選？則會回答「還好我有讀書，沒有被他騙了」。