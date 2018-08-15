蘇批抄襲政見 侯稱走自己的路

2018-08-15

〔記者何玉華、翁聿煌、賴筱桐、葉冠妤／綜合報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選團隊發言人立委羅致政、張宏陸昨舉行記者會，指國民黨新北市長參選人侯友宜提出公辦都更、公托四年翻倍等四大主張是嚴重抄襲，暴露出侯的市政願景模糊、執政能力不足。蘇貞昌晚間表示：「是啊，我們一直被模仿、被抄襲，但沒有被超越。」

侯友宜則強調：「我有自己的風格，會走自己的路！」競選辦公室也指出，侯友宜在三月初黨內初選時，就提出捷運都更、托老政策等，一一駁斥蘇陣營指控。

羅致政說，侯友宜提的公辦都更、各區發展產業特色、科技安全城、公托四年翻倍「安居新北四政策」，概念、內容與蘇貞昌七月二十四日公布的「撐起一千萬人舞台的四大支柱」都市再生、產業創生、智慧交通及扶老攜幼雷同，「這是非常嚴重的抄襲」。

「厚臉皮」VS.「抹黑王」 兩陣營砲火四射

張宏陸說，侯友宜把「降低機車失竊率」收割為自己當警政署長時的政績，「把團隊的努力變成是個人的」，這不是「厚友誼」，這是「厚臉皮」。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群回批，蘇貞昌放任發言人「黑白亂講」，從「收割王」進化成「抹黑王」，讓市民見識到什麼是「選舉全奧步」。

賴冠群說，侯友宜在三月初黨內初選時，提出「捷運蓋到哪裡、都更就做到哪裡」都更政見，另有公托數量倍增、治安源頭管理與新北市產業藍圖等政策，都來自於過去七年多市政經驗累積，侯友宜絕對禁得起檢驗。

國民黨提名的新北市議員參選人、前新北市政府副發言人葉元之、江怡臻也跳出來反擊說，新北市府首創的科技防衛計畫，在二○一五年十一月獲得全國第一名，當時蘇貞昌根本還沒參選，「怎麼會是抄襲」？