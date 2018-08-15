陳其邁、蘇貞昌 組「緊衝連線」

2018-08-15

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌，昨南下高雄為民進黨高雄市長參選人陳其邁助勢，兩人一起搭乘輕軌、參觀棧貳庫、坐電動渡輪到旗津拜拜。並組成「緊衝連線」，蘇貞昌說，期待陳其邁當選市長後，高雄、新北能合作攜手並進，讓台灣更好。

陳常說「緊、緊、緊」 蘇愛喊「衝、衝、衝」

陳其邁表示，以前在立院討論議案時常說「緊、緊、緊」（台語），蘇貞昌則常喊「衝、衝、衝」，同樣會做事的兩人可結合成「緊衝連線」，一起推動市政，讓台灣更美好。

他強調，蘇院長是他很尊重的前輩，在台北縣長、行政院長任內有很多重大改革，例如新板特區、淡水漁人碼頭等，都是城市發展、地方創新的典範，所以特別邀請蘇院長到高雄未來發展重地的亞洲新灣區參觀，並向蘇院長請教如何大力加速推動建設，進而讓高雄跟新北同步接軌。

蘇貞昌指出，在當行政院長時，曾參與高雄鐵路地下化動工，今年十月即將全線通車，而當年核定的展覽中心（高雄展覽館），搭輕軌經過時有看到，非常壯觀漂亮。他形容高雄在謝長廷、陳菊兩位前市長努力建設下，已變得壯觀美麗、且逐漸突破國民黨重北輕南框框，期待陳其邁市長能接續。

他話鋒一轉，點出高雄衛武營與新北大台北新劇院，是地方同時期爭取，好羨慕衛武營今年十月即將開幕，大台北新劇院預定地卻還在停摩托車。

蘇貞昌強調，現在是城市進步時代，國際城市競爭、國內城市也要競爭，這些年高雄很努力，而陳其邁擔任代理市長時，也懂得爭取高雄國防要地，將不再使用的碼頭、轉型成為亞洲新灣區建設空間。蘇貞昌說，來高雄不只要為陳其邁加油，也是來參觀學習，新北跟高雄有很多相同地方，新北正規劃台北商港，如果能像高雄港一樣、從進步中脫胎換骨，對未來新北建設很重要，他期待陳其邁當選市長後，高雄、新北能合作攜手並進，讓台灣更好。