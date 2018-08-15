北京跳腳 嗆美不得實施涉華條款

2018-08-15

〔記者鍾麗華／綜合報導〕美國總統川普正式簽署「二○一九財政年度國防授權法」，中國對此表示強烈不滿，外交部、國防部、國台辦先後發佈新聞，批評此一法案「渲染中美對抗，干涉中國內政」，並要求美國恪守「一中」原則和中美三個聯合公報，不得實施有關「涉華消極條款」。

中國外交部強調，中方已多次就此表明立場，並向美方提出嚴正交涉，中國對美方不顧中方堅決反對，執意通過並簽署含有「涉華消極內容」的「二○一九財政年度國防授權法」，表示強烈不滿。中國敦促美方摒棄冷戰思維和零和博弈理念，正確客觀看待中國和中美關係，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不得實施有關「涉華消極條款」，以免讓中美關係和兩國重要領域合作造成損害。

中國國防部則強調，美方國防授權法案涉及中國內容，「充斥冷戰思維、渲染中美對抗、干涉中國內政」，破壞中美兩國兩軍關係發展氛圍，損害中美互信與合作，中國軍隊對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。國防部並聲稱，中方堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，立場堅定明確。「絕不允許任何人、在任何時候、以任何形式把台灣從中國分裂出去」。

中國國台辦新聞稿宣稱，台灣議題事關中國主權和領土完整，中國堅決反對美方與台灣進行任何形式官方往來與軍事聯繫，堅決反對美方對台軍售。中國敦促美方不得實施國防授權法中涉及台灣的「消極條款」，避免對中美關係大局和台海和平穩定造成損害，「也正告民進黨當局，挾洋自重必將損害台灣民眾的利益」。